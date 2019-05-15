Эсерам не удалось усовершенствовать закон Петербурга о муниципальных выборах

На заседании Заксобрания 15 мая депутаты “Единой России” не стали голосовать по предложениям представителей “Справедливой России” о совершенствовании регионального закона о выборах муниципальных депутатов.

В частности, лидер фракции Алексей Ковалев предложил отменить выдачу открепительных талонов в пределах округа. По его словам, бессмысленно разрешать людям ходить до соседней школы.

Единоросс Денис Четырбок назвал поправку Ковалева “драконовской” и заявил, что людям нужно меньше запрещать что-либо делать.

Надежда Тихонова в свою очередь предлагала увеличить процедуру выдвижения в кандидаты с 20 до 30 дней. Четырбок отметил, что в этом нет необходимости, так как процедура выдвижения в Петербурге “и так наипростейшая”.

Сергей Еремеев

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