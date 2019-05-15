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Новости

15 мая, 11:10

Ради создания нового астроцентра в Пулковской обсерватории застройщик территории пошел на уступки

фото ЗакС политика Ради создания нового астроцентра в Пулковской обсерватории застройщик территории пошел на уступки

Минувшим днем, 14 мая, временный градоначальник Петербурга Александр Беглов встретился с коллективом Пулковской обсерватории и главой РАН Александром Сергеевым и обсудил перспективы развития данного научного учреждения.

Беглов, инициировавший встречу, отметил важность сохранения обсерватории и необходимость согласования новых путей её развития.

Сергеев отметил, что на данный момент имеющееся в учреждении оборудование устарело и не соответствует современным стандартам, в связи с чем его научный резерв следует качественно обновить.

"Мне бы хотелось, чтобы всем своим потенциалом она (обсерватория) работала и на страну, и на мировое научное сообщество. Создание центра вернет обсерваторию на передний край астрономической науки", - сообщил Беглов, утвердив, что правительство города всенепременно финансово поспособствует развитию проекта.

Беглов также известил собравшихся, что властям удалось договориться с застройщиком территории о сокращении объемов строительства близ обсерватории.

Вместе с тем работники астрономического ведомства попросили врио помочь с решением бытовых проблем. Поскольку здание входит в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ и список всемирного наследия ЮНЕСКО, его обслуживание требует значительных средств. Беглов пообещал рассмотреть все варианты финансирования учреждения.

Напомним, борьба за Пулковскую обсерваторию началась в 2016 году. Несмотря на множественные бюрократические перипетии, в марте 2018-го года суд запретил строительство второй очереди ЖК "Планетоград", однако летом разрешение на возведение комплекса все-таки было выдано.



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15 мая, 12:19    
Какое сокращение, если там вообще ничего строить нельзя?

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