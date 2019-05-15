Беглов считает, что зарплата рабочего должна быть около 100 тысяч рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что средняя зарплата работника высокотехнологичного производства должна составлять 100 тысяч рублей.

- Мы заинтересованы в создании высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, - сообщил Беглов, отвечая на вопрос лидера петербургского отделения КПРФ Ольги Ходуновой.

После губернаторского отчета Беглова в Законодательном собрании Ходунова обратила внимание на то, что врио много говорил о соцподдержке, но ни слова не сказал о промышленности.

Беглов ответил, что это важная тема и он мог бы рассуждать о ней еще полтора часа.

Доклад Беглова перед петербургскими депутатами всех уровней и членами правительства занял около 40 минут. Сейчас фракции перешли к вопросам, подготовленным для врио.

Сергей Еремеев

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