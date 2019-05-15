Беглов: Станции Красносельско-Калининской линии введут в 2022 году

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заверил депутатов, что строящиеся станции Красносельско-Калининской линии будут введены в эксплуатацию в 2022 году.
Станции Фрунзенского радиуса, по его словам, будут готовы в сентябре 2019 года.
- Мы приняли непростое решение - поддержали “Метрострой”. В первую очередь поддержали рабочих “Метростроя”, - заявил Беглов.
По его словам, у него есть договоренность с руководством компании о вводе станций в сентябре.
- Отец и сын Александровы дали честное слово горожанам, что в сентябре месяце работы закончатся, - отметил врио.
Сергей Еремеев
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