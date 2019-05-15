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Новости

15 мая, 12:59

Бастрыкин рассказал о 700 коррупционерах в СК за 12 лет

фото ЗакС политика Бастрыкин рассказал о 700 коррупционерах в СК за 12 лет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за последние 12 лет под суд попали более 700 сотрудников ведомства, попавшихся на коррупции, передает РИА «Новости».

«У нас тоже есть коррупция. Мы за 12 лет нашего существования отдали под суд 702 человека, мы сами возбудили дела при помощи наших коллег из органов ФСБ, которые осуществляли оперативное сопровождение наших дел», - сказал Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме.

Одним из самых громких дел, связанных с сотрудниками СК, стало дело Шакро Молодого. Первого замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова признали виновным в получении взяток за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима. По этому же делу в колонию отправился еще один офицер СК Михаил Максименко на 13 лет. Также по делу проходит бывший глава московского Следкома Александр Дрыманов.

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