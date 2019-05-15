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15 мая, 13:15

Макаров о разгоне Первомая: Тяжелее всего - сотрудникам полиции

фото ЗакС политика Макаров о разгоне Первомая: Тяжелее всего - сотрудникам полиции

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал массовые задержания представителей демократической оппозиции во время шествия 1 мая.

- Тяжелее всего в этой ситуации сотрудникам правоохранительных органов. Они должны выполнить закон, когда захлестывают эмоции, - заявил Макаров на брифинге 15 мая. 

Он отметил, что полицейские - обычные люди, “соседи и друзья” петербуржцев.

Макаров также добавил, что ему не понравился лозунг “ЕдРо в ведро”, который несли демонстранты, но он привык к критике и поэтому не оскорбился.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов посоветовал всем сторонам конфликта учиться толерантности и демократии, отметив при этом, что никто не имеет права использовать оскорбительные лозунги.

Депутат “Яблока” Борис Вишневский спросил у временного губернатора, не хочет ли он извиниться перед пострадавшими 1 мая демонстрантами. На этот вопрос Беглов не ответил.

Напомним, 1 мая было задержано более 60 участников демократического шествия за честные выборы. Несколько задержанных позже увезли в больницы. Активистка Наталья Баринова сообщила, что ей при задержании полицейские сломали плечо.

Подробнее о событии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев



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15 мая, 15:29    
Цензура свирепствует на сайте! Никакой свободы слова и плюрализма мнений!

15 мая, 15:22    
14:01 У вас бабушка, частичная амнезия. Тут помню, а тут - не помню. В середине 80-х никаких "прозападников-антисоветчиков" ещё и в помине не было в легальном публичном пространстве страны. Всё происходило внутри КПСС, "марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма". А там, что ни слово - цитата из "классиков". А вот, барыги с партноменклатурой срослись ещё при Брежневе. И, с тех пор, не расставались, только теперь они называются - олигархи и чиновники. И, что тогда - их милиция их берегла, что сейчас - полиция стоит на страже интересов граждан, сами знаете каких.

15 мая, 14:01    
13:55 Для вас это театр? Любите пожёстче?

15 мая, 13:55    
Полиция-браво! Но надо действовать жёстче по отношению к прозападным врагам России!

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