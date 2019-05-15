Макаров: ЗакС рассмотрит инициативу о снижении муниципального фильтра

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров утвердительно ответил на вопрос, рассмотрит ли ЗакС в ближайшее время законопроект о снижении муниципального фильтра.

Он также уточнил, что сначала инициатива пройдет обсуждения в парламентских комитетах и комиссиях.

Напомним, в апреле законопроект о снижении мунфильтра с 10% до 5% внесла на рассмотрение Госдумы фракция ЛДПР. Ранее с аналогичным предложением выступали коммунисты.

Сергей Еремеев

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