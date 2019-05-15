Для петербургских инвалидов создадут временные рабочие места

Правительство Петербурга обяжет инвалидов трудоспособного возраста заниматься “социальной занятостью”. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении 15 мая.

Автор законопроекта, единоросс Денис Четырбок объяснил, что под "социальной" подразумевается организация временных рабочих мест.

Действие закона будет распространяться на инвалидов, “имеющих нарушения ментального характера, а также нарушения функции верхних и нижних конечностей, функции опорно-двигательного аппарата, вызывающие необходимость использования кресла-коляски, способных выполнять трудовую деятельность только со значительной помощью других лиц”.

Сергей Еремеев

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