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15 мая, 13:30

Для петербургских инвалидов создадут временные рабочие места

фото ЗакС политика Для петербургских инвалидов создадут временные рабочие места

Правительство Петербурга обяжет инвалидов трудоспособного возраста заниматься “социальной занятостью”. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении 15 мая.

Автор законопроекта, единоросс Денис Четырбок объяснил, что под "социальной" подразумевается организация временных рабочих мест. 

Действие закона будет распространяться на инвалидов, “имеющих нарушения ментального характера, а также нарушения функции верхних и нижних конечностей, функции опорно-двигательного аппарата, вызывающие необходимость использования кресла-коляски, способных выполнять трудовую деятельность только со значительной помощью других лиц”.

Сергей Еремеев



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