Горсуд отказал МВД в претензиях к Теплицкой и "Медиазоне" из-за новости о пытках

Горсуд Петербурга отказался удовлетворить жалобу управления МВД по Центральному району на решение по иску к члену ОНК Яне Теплицкой и «Медиазоне» из-за новости о пытках в отделе полиции, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

По словам Павлова, можно «считать это решение официальным подтверждением». «Даже российские суды пока не настолько циничны, чтобы запрещать писать о пытках в полицейских отделах и местах лишения свободы», - отметил Павлов.

14 января иск УМВД к Теплицкой и «Медиазоне» отклонил Приморский суд Петербурга. Претензии полицейских вызвала новость на основе поста Теплицкой в соцсетях о жалобе арестанта, который сообщил о пытках в отделе: избиении, принуждении сидеть на корточках и лежать. УМВД требовало удалить публикации, дать опровержения и взыскать с Теплицкой 50 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба деловой репутации.

В июле 2018 года Приморский суд отклонил аналогичный иск УМВД по Центральному району к Теплицкой и изданию «Мой район», сообщившим об издевательствах над беременной женщиной в 78 отделе полиции. Позже полиция подала апелляцию на решение суда первой инстанции.