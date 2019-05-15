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Новости

15 мая, 13:51

Украина ввела торговое эмбарго на российский цемент и фанеру

фото ЗакС политика Украина ввела торговое эмбарго на российский цемент и фанеру

Правительство Украины одобрило введение новых санкций в отношении России, расширив перечень запрещенных к ввозу товаров.

На сей раз запрет затрагивает продукцию из российских цемента и фанеры.

В послании кабмина отмечается, что эмбарго введено в ответ на "агрессивные и дискриминационные действия" со стороны РФ, которые выражаются в закрытии доступа и транзита товаров из Украины на российский рынок.

20 марта президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета нацбезопасности страны ввести санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц России, которые участвовали в строительстве Крымского моста и проведении выборов на Донбассе. Позднее под санкции попали сотрудники погранслужбы ФСБ, участвовавшие в захвате украинских моряков в Керченском проливе.

В конце апреля РФ установила эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.

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13:39   Маша   Sasa@yandex.ru
Полностью согласен.. только результат у всех разный. У нас нищета и жопная экономика, у них немного по другому, сорри.

15 мая, 19:34    
Маша, а все этим занимаются в той или иной мере! Вот, к примеру, что делают США в Сирии, Персидском заливе или ведут подрывную работу в Венесуэле и тд. итп. Геополитическое доминирование в мире той или иной серьёзной державы достигается постоянной экспансией, чередой малых дел, провокаций, больших и малых конфликтов, вооружённых инцидентов и даже войн! Без этого никак нельзя, если ты себя считаешь великой державой! Так было всегда, есть и будет в будущем!

15 мая, 19:03   Маша   Sasa@yandex.ru
Да вот как раз и обидно, что мы только тем и занимаемся, что ловим рыбку в мутной воде.. извините что соловьиный помет. что другие зомби..

15 мая, 18:21    
Маша, спасибо за честность и хорошие манеры общения в дискуссиях, что крайне редко на этом сайте увидишь! Просто я жил на Украине в Одессе, Кривом Рогу, бывал во многих украинских городах, знаю менталитет украинцев и тд. итп. Уверен, что сейчас на Украине наступит ужасная турбулентность, потому у Путина(России) появится возможность "наловить массу рыбки в мутной водице"...только надо не зевать...

15 мая, 17:33   Маша   Sasa@yandex.ru
Я немного в курсе ситуации в Украине, поэтому спорить с Вами не буду...

15 мая, 15:03    
Маша, Вы не владеете ситуацией на Украине, которая реально находится в дефолте, но из-за подачек Запада держится на плаву...Сейчас же с избранием Зеленского начнётся борьба кланов, передел собственности, всякого рода провокации и тд. И даже несмотря на потерю десятков миллиардов долларов Запад от неё может отвернуться...Вот тогда у неё будет одна спасительная дорога - ползти под кремлёвские звёзды!

15 мая, 14:40   Маша   Sasa@yandex.ru
Если мы оставим в покое Украину, то в ближайшее время там будет все ок, судя по  выборам!

15 мая, 13:58    
Украину в ближайшее время ждут крайне тяжёлые времена - хаос, разруха, а возможно и гражданская война! Потому Путину надо предложить всем этническим РУССКИМ гражданам Украины российское гражданство!

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