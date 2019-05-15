Спикер ЗакСа Петербурга выразил сочувствие Кокорину и Мамаеву

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров признался, что ему жаль осужденных на полтора года колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Чисто по-человечески выражаю сочувствие, но закон есть закон, - заявил Макаров на брифинге 15 мая.

Он отметил, что публичным людям нужно постоянно следить за своей репутацией.

- Подмоченную, испорченную репутацию не разгладить никаким утюгом, - добавил спикер.

Макаров пожелал Кокорину и Мамаеву возобновить спортивную карьеру и воспитать на своих ошибках детей, внуков и правнуков.

Напомним, в октябре 2018 года вскоре после задержания футболистов Макаров назвал их олигархами и посоветовал Кокорину уважать традиции и нравы жителей Петербурга.

Кокорин был осужден на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев - на полтора года колонии за две драки, которые они устроили в центре Москвы.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.