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Новости

15 мая, 14:55

На что оскорбился "человек"-Беглов на Первомае

фото ЗакС политика На что оскорбился "человек"-Беглов на Первомае

Отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, готов ли он извиниться перед демонстрантами, оказавшимися в автозаках во время мирного первомайского шествия, временный губернатор Александр Беглов заявил, что никаких бед не произошло бы, если бы представители оппозиции не дискредитировали власть оскорбительными плакатами.

Вопрос парламентарий задал в рамках выступления Беглова с ежегодным отчетом о работе городского правительства в стенах Мариинского дворца.

- 1 мая несколько политических партий и объединений решили выстроить отдельную колонну. Мы сказали: „Пожалуйста“. Дали сопровождение, разрешение на проведение митинга на площади Ленина, шествие по Невскому и Литейному, - начал временный губернатор.

Власти города, продолжил он, уважили стремление оппозиционеров пройтись по главной магистрали города, однако "демонстранты взаимностью не ответили" и развернули во время шествия критикующие его, Беглова, и действующую власть баннеры.

- Я не понимаю, какие лозунги могут быть, если они оскорбляют человека. Кто дал право кому-либо оскорблять любого человека независимо от его должности и положения? Это неправильно. Это не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петебургски, - негодовал врио губернатора.

Позднее на брифинге вторил Беглову и глава петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров, подчеркнувший, что тяжелее всего на демонстрации было полицейским.

ЗАКС.Ру собрал подборку обидных, по мнению врио, баннеров, пропущенных в колонну демоппозиции и позднее "человеком"-Бегловым забракованных.

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Фото: "Объединенные демократы"

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По итогам мирного шествия в городе на Неве в отделы полиции были доставлены 69 человек - некоторые с применением грубой силы. Подробнее о случившемся читайте в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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11:33    
В своем выступлении на Дворцовой Беглов оговорился и назвал питерцев "Активнутыми и противными". Раз он не извиняется за испорченный для горожан Первомай и оговорку, то это его сущность, сущность недалекого диктатора. Нам еще такого губернатора не хватало!

15 мая, 23:01    
Вспомните в Америке шествия розовых шапочек с карикатурами на Трампа! И что, их полиция разгоняла, арестовывала?
"Обидно, чесно слово" сказал герой фильма "Кавказская пленница".  Что-то подобное слышится и в отчете ВРИ О!

15 мая, 22:54    
Возьму я лопату, лопату возьму, возьму я лопату, лопату(Повторяется тридцать раз).
Вот   лозунги на фотографиях! И что, правда глаза колет?

15 мая, 15:18    
Беглов всё делает правильно в Питере! Даже то, что он взял в руки лопату зимой и стал чистить снег делает ему честь,  в отличие от его прозападных оппонентов и наймитов, могущих только бла-бла-бла, изрыгая желчь и ненависть...

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