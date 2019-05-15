Чиновники комитета по информатизации отчитались о доходах

Комитет по информатизации и связи 15 мая опубликовал сведения о доходах сотрудников за 2018 год. Председатель комитета Денис Чамара заработал 2,1 млн рублей.

По сравнению с прошлым отчетным периодом доход Чамары вырос на 80 тысяч рублей. Чиновник в 2018 году приобрел гараж, однако собственного автомобиля у него нет.

Первый заместитель председателя Владимир Тумареев заработал за год 2,4 млн рублей. У него в собственности остались две квартиры, два машиноместа и автомобили Toyota и KIA.

Зампред Андрей Соколов отчитался о 1,9 млн рублей годового дохода. У него и его супруги есть доли в двух российских квартирах и апартаменты в Болгарии.

Еще один заместитель Чамары Андрей Никольский рассказал о доходе в 1,6 млн рублей, его коллега Ольга Решетова отчиталась о 1,5 млн рублей.

Наибольший доход в комитете по информатизации и связи зафиксирован в декларации начальника отдела информационно-компьютерной безопасности Андрея Лихолетова - 8,7 млн рублей. В прошлый раз он отчитывался лишь об 1,2 млн рублей. В 2017 году Лихолетов владел долей в квартире площадью 70 кв.м, теперь же он собственник целой квартиры в 52 кв.м.