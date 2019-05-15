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15 мая, 15:57

Екатеринбургский суд арестовал двоих противников строительства храма в сквере

фото ЗакС политика Екатеринбургский суд арестовал двоих противников строительства храма в сквере

Суд в Екатеринбурге арестовал двоих участников протеста против строительства храма на месте сквера на семь и пять суток, передает «МБХ медиа».

Семь суток в спецприемнике проведет Леонид Яковлев, Сергей Тимофеев – пять. На них составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Яковлев заявил, что признал себя виновным в нецензурной брани под давлением полиции: по его словам, полицейские ввели его в заблуждение, сказав, что если признает вину, то на месте получит штраф в 500 рублей и будет немедленно отпущен.

Сейчас в суде рассматриваются еще не менее девяти административных дел задержанных накануне. На лидеров протеста составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). 14 мая в сквере задержали 28 человек.

В сквере у Театра драмы власти хотят построить храм к 2023 году, против чего протестуют местные жители. Накануне появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.

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11:27    
Поражает  историческая необучаемость попов. Наглость, лживость, алчность,  бесцеремонное вездесуйство, слияние власти и церкви  довели до трагедий с попами и храмами после Революции. Храмы сначала громили не большевики, их не было в деревнях, попов распинали на воротах простые "верующие православные". Как можно так накалять отношения ? Где смирение ? Или оно только для простолюдинов, а к поповскому сословию не имеет отношения ?  Благоволение власти - дело очень переменчивое, сегодня чрезмерно велико, а завтра...? Или девать попов некуда ? Так на стройках много вакансий, да и таджикских дворников пора заменять.

15 мая, 17:01    
"если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною."
(Мф. 19:21)

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