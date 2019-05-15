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Новости

15 мая, 16:01

Смольный не разрешил митинговать на площади Ленина участникам Российского социального форума

фото ЗакС политика Смольный не разрешил митинговать на площади Ленина участникам Российского социального форума

Комитет по вопросам законности отказал участникам Российского социального форума в проведении митинга в гайд-парке на площади Ленина в воскресенье, 19 мая. Об этом ЗАКС.Ру сообщили организаторы форума.

По их словам, городские власти сослались на то, что в этот день на площади будет проходить праздник «Спорт в каждую семью».  Уведомителям предложили перенести мероприятие в Удельный парк на окраину города.

Российский социальный форум пройдет в Петербурге 18-19 мая. Ожидается, что на нем выступят депутаты Госдумы, Законодательного собрания Петербурга, представители социальных движений, профсоюзных и экологических организаций. Митинг должен был завершить двухдневное мероприятие.

Пресс-секретарь форума Наталья Глазовская рассказала ЗАКС.Ру, что в связи с отказом чиновников организаторы уже обратились к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову и намерены направить официальный протест врио губернатора Александру Беглову.

Отметим, что ранее Беглов, выступая с докладом в Законодательном собрании, отметил, что для большей открытости в городе были организованы четыре новых гайд-парка, в том числе и на площади Ленина.

Однако уведомители не в первый раз сталкиваются с отказами в проведении митингов на этих площадках под предлогом спортивных праздников и поэтических конкурсов, которые там якобы в течение всего светового дня проводит районная администрация. Так, 17 марта свой митинг не смогли провести обманутые дольщики ГК «Норманн». Они пришли на спортивный праздник «Спорт всей семьей», из-за которого им не дали провести мероприятие, и увидели, что в нем участвуют ведущий, трое рабочих, собравших сцену, тренер и шесть подростков.

7 апреля экоактивисты не смогли организовать на площади Ленина митинг солидарности с протестующими в Архангельске. Городские власти ответили им, что весь день в гайд-парке будет проходить конкурс чтецов стихотворений Пушкина. По словам очевидцев, на чтениях присутствовало 10 человек, а к 16-45 праздник уже закончился.



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15 мая, 17:12    
16:41. То есть Вы за социализм и Советскую власть! Я-тоже!

15 мая, 16:41    
16:16 Хватит чушь молоть. У немцев в разы больше массовых протестных акций и, если не бьют машины и не [цензура]иганят, никто их не разгоняет. При этом производительность труда в Германии почти в три раза выше, чем в России. Наоборот, в России люди не хотят работать, потому что знают - увеличение выработки мало скажется на их доходах. Всё присвоят и разворуют. В России дифференциация доходов и владения собственностью одна из лидирующих в мире. Благодаря коррупционной вертикали власти и правлению группировки чиновников-олигархов.

15 мая, 16:16    
Хватит митинговать, пора россиянам начинать работать, как немцы или китайцы, к примеру! Производительность труда в России ведь в разы меньше, чем в цивилизованном мире!

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