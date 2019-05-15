Смольный не разрешил митинговать на площади Ленина участникам Российского социального форума

Комитет по вопросам законности отказал участникам Российского социального форума в проведении митинга в гайд-парке на площади Ленина в воскресенье, 19 мая. Об этом ЗАКС.Ру сообщили организаторы форума.

По их словам, городские власти сослались на то, что в этот день на площади будет проходить праздник «Спорт в каждую семью». Уведомителям предложили перенести мероприятие в Удельный парк на окраину города.

Российский социальный форум пройдет в Петербурге 18-19 мая. Ожидается, что на нем выступят депутаты Госдумы, Законодательного собрания Петербурга, представители социальных движений, профсоюзных и экологических организаций. Митинг должен был завершить двухдневное мероприятие.

Пресс-секретарь форума Наталья Глазовская рассказала ЗАКС.Ру, что в связи с отказом чиновников организаторы уже обратились к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову и намерены направить официальный протест врио губернатора Александру Беглову.

Отметим, что ранее Беглов, выступая с докладом в Законодательном собрании, отметил, что для большей открытости в городе были организованы четыре новых гайд-парка, в том числе и на площади Ленина.

Однако уведомители не в первый раз сталкиваются с отказами в проведении митингов на этих площадках под предлогом спортивных праздников и поэтических конкурсов, которые там якобы в течение всего светового дня проводит районная администрация. Так, 17 марта свой митинг не смогли провести обманутые дольщики ГК «Норманн». Они пришли на спортивный праздник «Спорт всей семьей», из-за которого им не дали провести мероприятие, и увидели, что в нем участвуют ведущий, трое рабочих, собравших сцену, тренер и шесть подростков.

7 апреля экоактивисты не смогли организовать на площади Ленина митинг солидарности с протестующими в Архангельске. Городские власти ответили им, что весь день в гайд-парке будет проходить конкурс чтецов стихотворений Пушкина. По словам очевидцев, на чтениях присутствовало 10 человек, а к 16-45 праздник уже закончился.

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