Пикеты против принудительного призыва в армию прошли в центре Петербурга

В среду, 15 мая, участники «Либертарианской партии России», «Молодежного «Яблока» и «Движения сознательных отказчиков» провели серию одиночных пикетов против принудительной службы в армии. Об этом ЗАКС.Ру рассказали участники акции.

Акцию провели в центральной части города, в том числе у центра по подготовке граждан к военной службе на Загородном проспекте. По словам участников, мероприятие прошло без происшествий.

Напомним, 22 апреля в Петербурге состоялся митинг против обязательного призыва в армию.

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