В РПЦ посоветовали "свободным" россиянкам искать мужей за рубежом: А лучше в Китае!

Известный своими броскими инициативами и высказываниями протоиерей Дмитрий Смирнов рекомендовал россиянкам, которые по какой-то причине до сих пор не обрели счастья в браке, искать своих будущих супругов за границей.

"Там очень много молодых неженатых мужчин. А еще лучше - в Китае, их там еще больше. Никаких проблем, взять и уехать! Земля-то круглая", - посоветовал священнослужитель в эфире радио "Радонеж".

Вместе с тем, продолжил Смирнов, незамужним гражданкам России следует поторопиться с выбором: "Шевелиться надо! Без труда не вынешь рыбку из пруда".

Ранее служитель РПЦ, рассуждая на свою любимую тему - аборты, заявил, что, избавляясь от детей, россиянки убивают "Суворовых, Кутузовых, Гагариных", поэтому, по его логике, страну населяют не вполне полноценные люди - причем священник делает акцент на том, что таковые являются носителями именно мужского начала.