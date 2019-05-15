ЗакС потратил 5 млн рублей на фотоальбомы о Мариинском дворце

Законодательное собрание Петербурга провело закупку у единственного поставщика на поставку фотоальбомов «Санкт-Петербург. Мариинский дворец. История в фотографиях».

Приобретение обошлось парламенту в 4,99 млн рублей из городского бюджета. Документация к закупке не опубликована. Известно, что ЗакСу требуются 50 фотоальбомов на русском языке в футлярах, еще 50 на английском языке и 400 альбомов без упаковки.

На сайте госзакупок имеется пояснение, почему при покупке сувениров на 5 млн рублей парламент обошелся без торгов. "Проведение конкурентной закупки невозможно, поскольку определено лицо, обладающее бессрочными исключительными правами на фотоальбом", - указано в карточке закупки.

Напомним, в конце апреля парламент заказал новые сувениры для гостей Мариинского: настольные наборы "Мудрость", флешки и внешние аккумуляторы. В конце марта петербургский парламент закупил платки с изображением Исаакиевского собора и мужские кашне за 458 тысяч рублей. Поставщиком стала Орлова Леся Александровна. В апреле ЗакС купил традиционные сувениры в виде наручных часов за 496 тысяч рублей у Поморина Андрея Ивановича.