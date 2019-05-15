Роскомнадзор создаст реестр источников фейковых новостей

Роскомнадзор создаст реестр источников и авторов фейковых новостей, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По словам Жарова, реестр будет публичным, его разместят на сайте РКН. В нем будут указаны названия ресурсов и фамилии авторов спорных публикаций.

Закон о запрете на распространение фейковых новостей президент Владимир Путин подписал 18 марта. Теперь за распространение недостоверной общественно значимой информации грозят штрафы и блокировки.

При чтении законопроекта в Госдуме были внесены поправки, выводящие из-под ответственности «традиционные медиа» - зарегистрированные СМИ. У них есть так называемое «право на ошибку»: им дадут возможность самим удалить фейковую новость.