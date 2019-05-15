Льву Пономареву вменяют повторное нарушение правил проведения митинга из-за акции у ФСБ

На правозащитника Льва Пономарева составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга) после акции 13 мая у здания ФСБ в Москве, передает РБК.

По словам представителя Пономарева Ирины Яценко, в протоколе указано, что участники акции мешали работе транспорта, за что предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 20.2 КоАП. Однако у Пономарева уже были два нарушения правил проведения акции в прошлом году, поэтому протокол составлен по ч. 8, пояснила Яценко.

Сам Пономарев пока не получал официальных уведомлений. «Меня еще в суд не вызвали и бумажку с пояснением, куда и когда явиться, не дали», - сказал он.

На акции 13 мая Пономареву мешали выступить несколько человек, среди которых очевидцы опознали активиста SERB Александра Петрунько. Того же самого активиста опознали как человека, который в 2017 году выплеснул в лицо Алексею Навальному разбавленную неизвестной жидкостью зеленку, что привело к проблемам с глазами политикам.