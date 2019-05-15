Эксперты не нашли признаков отравления Сергея Доренко

Полиция на основании результатов судебно-химической экспертизы разрешила выдать тело журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко его родственникам для кремации, передает «Говорит Москва».

Согласно заключению медиков, причиной смерти Доренко стал разрыв аневризмы грудной аорты. Эксперты не нашли признаков отравления, передает РБК со ссылкой на источник. Прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище 17 мая.

Доренко умер 9 мая в Москве после того, как попал в аварию на мотоцикле, потеряв сознание. Изначально прощание с ним должно было состояться 12 мая, но его дочери настояли на повторной экспертизе, полагая, что журналиста могли отравить.