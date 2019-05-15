Обвинявшийся в мошенничестве Булатов написал донос на депутата Резника

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник 15 мая после пленарного заседания ЗакСа дал объяснение полиции в связи с заявлением ранее судимого Тимура Булатова. Заявитель указал, что депутат якобы находился на заседании в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудник полиции пришел в Мариинский дворец в третьем часу дня и пообщался с Резником в холле. По словам депутата, полицейский взял у него письменное объяснение, пообещав «закрыть это дело».

- Саму жалобу сотрудник МВД не показал. Только сказал, что меня обвинили в том, что на заседании я находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказал Резник ЗАКС.Ру.

В объяснении депутат написал, что не употреблял наркотики и был в адекватном состоянии, а также указал, что к нему враждебно относятся депутат ЗакСа Андрей Анохин, депутат Госдумы Виталий Милонов, шоумэн Станислав Барецкий, боец-националист Вячеслав Дацик, вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева и врио губернатора Александр Беглов.

«Данные заявления обоснованы местью за то, что я считаю Беглова не подходящим для Петербурга губернатором», - написал Резник.

Тимур Булатов (также известен как Тимур Исаев) период с декабря 2014 по август 2015 года провел в СИЗО. Его обвиняли в мошенничестве и присвоении денежных средств фирмы, в которой работал. До этого 9 лет он находился в розыске. Летом 2015-го его освободили по амнистии. Булатов известен своими жалобами в полицию на участников уличных протестных акций и ЛГБТ-активистов.

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