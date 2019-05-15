Мэр Красноярска не разрешил строить храм в сквере

Мэр Красноярска Сергей Еремин подписал постановление об отказе в разрешении на строительство храма в сквере, сообщается на сайте администрации города.

Построить храм собирались в сквере между улицей Баумана и Свободным проспектом. Отказ в разрешении в администрации объяснили «наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зелёных насаждений для строительства храма».

Тем временем в Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 15 мая суд арестовал шестерых задержанных накануне участников акции, всем им вменяется нарушение ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), передает Telegram-канал «Апология протеста». Также 14 мая появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.