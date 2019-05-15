Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15 мая, 20:01

СПЧ попросил Смольный и МВД объяснить разгон первомайского шествия в Петербурге

фото ЗакС политика СПЧ попросил Смольный и МВД объяснить разгон первомайского шествия в Петербурге

Совет при президенте по правам человека направил в Смольный и еще несколько ведомств запросы, в которых просит объяснить разгон шествия колонны оппозиционных сил 1 мая на Невском проспекте, передает «Росбалт».

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что запросы отправлены в Смольный, МВД, Росгвардию и прокуратуру. Как только будет получен ответ, члены совета начнут готовить доклад, отметил Федотов.

На шествии 1 мая полиция не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 марта, заявил, что лозунги якобы были оскорбительными. Какие именно лозунги он счел таковыми – «Питер без Беглова», «Мы против Беглова и "Единой России"» или другие – не уточняется. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:43    
Никто тебе ничего не должен, "Саша". "Пятая колонна" - это фашисты, вроде тебя, только пробравшиеся во власть и обслуживающие интересы правящей олигархии. Теперь вы уже думаете, что вошли в силу и потихоньку вылезаете из-под овечьей шкуры "сторонников Путина". Готовите террористическую диктатуру? Ну-ну...

10:19   Саша  
Все должны хорошо усвоить, что единственная цель современной прозападной "пятой колонны" - РАЗВАЛ и УНИЧТОЖЕНИЕ России в интересах гомосечной Европы и США! Точно такая же цель была у прозападников-антисоветчиков, которой они добились в 1991 году...Всё остальное для них ПРИКРЫТИЕ(!!!!!!) и полная ерунда, включая мифическую борьбу за права, свободы, борьбу с олигархами и тд. итп. Это их коренным образом отличает от левой антизападной оппозиции, которая хочет сохранения ВЕЛИКОЙ России, РУССКОГО МИРА, но под другим условно соусом, чем у буржуазной власти Путина!!!

9:30    
8:17, Как прозападный экстремист, желающий ослабить страну, раболепствуя перед олигархами, вали первым.

7:18    
Хороший был разгон прозападных врагов России! Только в будущем полиции надо действовать жёстче! Петербуржцы будут только "за", да и готовых помочь полиции полно!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
20:54 Ройзман: Ничего нельзя строить в существующих скверах и парках   1

20:21 В Петербурге прошел пикет против сноса Института бумажной промышленности

19:58 Невзоров восхитился протестами екатеринбуржцев против строительства церкви   1

19:36 Доход главы комитета по предпринимательству Качаева составил 3 млн рублей   1

19:34 Анохин хочет законодательно запретить депутатам летать в командировки бизнес-классом   3

19:27 Экологи обеспокоены тем, что в Янино завалили мусором магистральный газопровод

18:58 В России создадут "Дом народов"

18:25 В 2020 году Петрозаводск будет носить титул "библиотечной столицы"

18:20 "Вы убьете себя": правозащитники призвали Шестуна прекратить голодовку

18:15 Глава Красносельского района не опубликовал данные о своих доходах

17:59 Госдума поддержала "смягчающие" поправки Турчака к законодательству об МСУ

17:53 Чиновники застали врасплох нелегалов, сгружавших в Красногвардейском районе мусор

17:42 Екатеринбургская мэрия готова опросить граждан относительно нового храма   1

17:20 Полицейский наведался к Врански домой и расспросил его семью о готовящихся акциях протеста

16:52 УФАС не смутили жалобы на аукцион "Пассажиравтотранса"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.