СПЧ попросил Смольный и МВД объяснить разгон первомайского шествия в Петербурге

Совет при президенте по правам человека направил в Смольный и еще несколько ведомств запросы, в которых просит объяснить разгон шествия колонны оппозиционных сил 1 мая на Невском проспекте, передает «Росбалт».

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что запросы отправлены в Смольный, МВД, Росгвардию и прокуратуру. Как только будет получен ответ, члены совета начнут готовить доклад, отметил Федотов.

На шествии 1 мая полиция не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 марта, заявил, что лозунги якобы были оскорбительными. Какие именно лозунги он счел таковыми – «Питер без Беглова», «Мы против Беглова и "Единой России"» или другие – не уточняется. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.