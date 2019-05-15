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Новости

15 мая, 21:02

Росгвардия закупает перцовые баллончики за 2,8 млн рублей для подразделений в Екатеринбурге

фото ЗакС политика Росгвардия закупает перцовые баллончики за 2,8 млн рублей для подразделений в Екатеринбурге

Росгвардия намерена закупить для подразделений в Екатеринбурге почти две тысячи аэрозольных перцовых баллонов за 2,8 млн рублей, на госзакупку обратил внимание «МБХ медиа».

Ведомство хочет закупить 1,3 тысячи баллончиков «Страж-П 100» массой около 100 грамм. Стоимость одного распылителя – порядка 408 рублей. Баллончик распыляет экстракт натурального жгучего перца на расстояние до трех метров.

Также в закупке указаны 400 распылителей «Страж-П 650» по 2730 рублей каждый. Баллончик массой 0,6 кг может распылять аэрозоль на расстояние до четырех метров на протяжении 15 секунд. Еще 200 экземпляров в закупке – «Страж-П 2700» по 6 тысяч рублей за штуку. Баллоны массой около 3,8 кг могут распылять экстракт натурального жгучего перца на протяжении 20 секунд. Подрядчик должен будет поставить устройства до 1 августа.

Тем временем в Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 15 мая суд арестовал шестерых задержанных накануне участников акции, всем им вменяется нарушение ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), передает Telegram-канал «Апология протеста». Также 14 мая появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.

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8:46    
Так и Летний сад у нас в Питере вырубят до основания и построят храм в честь Путина или Кирилла преподобного

8:41    
Путин перегнул палку с силовым насаждением религии в России, особенно РПЦ, потому и атеистический Свердловск восстал...Рабочие Уралмаша, ЗИКа, Эльмаша, ВИЗа поднялись на борьбу за сохранение жизненной зоны своего обитания-парка в центре города...

7:15    
Религии в России через край, что крайне неправильно в 21-й веке! Пусть РПЦ и другие будут, но пусть себя ведут СКРОМНО, НЕЗАМЕТНО, как например, было при Брежневе!

Страница 1-ая (всего: 1)
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