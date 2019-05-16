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9:31

Арашуков: Если бы знал, как устроена жизнь в СИЗО, вносил бы совсем другие законы

фото ЗакС политика Арашуков: Если бы знал, как устроена жизнь в СИЗО, вносил бы совсем другие законы

Пребывающие в заключении в московском СИЗО "Лефортово" сенатор Совфеда Рауф Арашуков и его отец Рауль пожаловались Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на отсутствие халяльного питания и телевидения, уведомляют "Известия".

"Он [Рауф Арашуков] нам сказал в ходе встречи, что „если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы“", - поделился с изданием член ОНК Александр Ионов.

Арашуков-младший беспокоится не только за себя, но и за своих единоверцев, пребывающих вместе с ним в СИЗО, так как ни рыбу, ни халяльную еду в изолятор не передают и редко ей кормят.

Отец сенатора недоволен лишь отсутствием ТВ: после перехода РФ на цифровое вещание, стоящий в СИЗО телевизор перестал принимать сигнал. Однако, отметил другой член ОНК Борис Клин, он "не унывает" и читает имеющиеся в библиотеке детективы.

Напомним, Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств - Жукова и Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и позднее, аналогично сыну, арестован отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы региональные предприниматели, занимающие высокие посты в крупных предприятиях газовой отрасли, а также видные силовики из Центра "Э" Карачаево-Черкесии. Всем фигурантам инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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20:18   Аркадий   zzzzzzzzzzzzzzz@mail.ru
А чем не нравится этой исламобандитской харе ХАЛЯВНОЕ питание? В Арктику это существо. Там уже полярные волки и белые медведи заждались по бородатым халяльным консервам. Теперь само испытает на своей шкуре всё то зло и горе, которое принёсло в нашу страну эта нечисть.

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