Дрон со встроенным электрошокером поможет петербургским силовикам бороться с нарушителями порядка

На петербургском предприятии НПО "Специальные материалы" был разработан и создан специальный дрон-помощник для силовиков, уведомляет ТАСС.

Агрегат, который весит чуть более килограмма, способен на расстоянии ослепить и частично обезвредить нарушителя общественного спокойствия.

"Беспилотник может нести дистанционное электрошоковое устройство-парализатор", - уточнил советник генерального директора НПО Юрий Кленов.

Без дополнительной подзарядки дрон способен пролететь 3 километра. Помимо прочего, его можно использовать и в охранных целях: при обнаружении преступника во время патрулирования территории он способен передать на пульт диспетчера информацию о взломе или незаконном проникновении. В случае, если нарушитель продолжит свои действия, в ход будет пущен электрошокер.

В последнее время силовые ведомства России стали тратить значительные суммы денег на приобретение различных устройств защиты. Например, Росгвардия покупает "стреляющие" электрошокеры-дубинки за 3 млн рублей, МВД интересуют боевые электрошокеры за 50 млн рублей, идентичные запросы есть и у ФСИН.