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Новости

10:25

Суд арестовал имущество экс-главы УК Пулково по делу о загрязнении реки Новой

фото ЗакС политика Суд арестовал имущество экс-главы УК Пулково по делу о загрязнении реки Новой

Имущество бывшего генерального директора управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) Владимира Якушева арестовано судом в рамках дела о колоссальном загрязнении реки Новой.

СМИ извещают, что совокупная стоимость арестованной собственности предпринимателя составила 50 млн рублей. Среди прочего Якушев владеет двумя автомобилями, личным джетом и вертолетом.

11 мая он завершил свою работу в качестве гендиректора ВВСС. Его место занял Леонид Сергеев.

Якушеву инкриминируют обвинение по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Нарушения были выявлены при эксплуатации неисправных очистных сооружений аэропорта Пулково, в результате чего река Новая была сильно загрязнена химикатами.

Росприроднадзор подал в суд на оператора аэропорта Пулково в октябре 2018 года с тем, чтобы добиться полного запрета на сброс сточных вод в реку Новая через канал. До этого ввиду загрязнения реки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение  правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В октябре 2018-го ущерб природе оценили в более чем 100 млн рублей. Оператора Пулково не раз привлекали к административной ответственности за нарушение экосистемы протоки. Содержание этилового спирта в воде в 5400 раз превышает норматив.

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