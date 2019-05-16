Депутаты ЗакСа обяжут пускать инспекции по делам несовершеннолетних в детдома

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают ввести административную ответственность за недопуск членов комиссий по делам несовершеннолетних в детские дома. Автором инициативы выступил глава фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.

Иногда, отмечает он, столкнувшись с внеплановыми проверками, в нарушение действующего законодательства руководители спецучреждений для детей, равно как и остальной персонал, не пускают членов комиссии внутрь.

За воспрепятствование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних депутаты полагают резонным назначить штрафы для граждан в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Проект закона поддержан врио градоначальника Северной столицы Александром Бегловым и внесен на рассмотрение городского парламента.

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