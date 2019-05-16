Рада выбрала 20 мая днем инаугурации Зеленского Депутаты главного законодательного органа Украины - Верховной рады - выбрали 20 мая днем, когда новый глава государства Владимир Зеленский придет к присяге, передает ТАСС. Решение поддержали 315 парламентариев. "Таким образом, [инаугурация состоится] 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады", - уточнил с трибуны спикер рады Андрей Парубий. Напомним, 23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%. Зеленский между тем намекал общественности о том, что подумывает распустить Верховную раду, будучи крайне неудовлетворенным её деятельностью. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен