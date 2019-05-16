Протестующие против полигона на станции Шиес не верят в отмену его строительства

Общественное движение "Поморье - не помойка", состоящее из протестующих против завоза подмосковного мусора активистов Архангельской области, опубликовало воззвание, в котором настойчиво просит сограждан "не вестись" на заявления власти о якобы имевшей место приостановке строительства полигона на станции Шиес. Об этом говорится в их сообществе "ВКонтакте". Основная мысль послания состоит в том, что людей специально пытаются дезинформировать и дезориентировать и тем самым снизить численность активных участников уличного движения.

"Даже если остановят строительство на месяц, за это время они смогут оплатить экологические экспертизы, получить на руки все нужные бумажки, которыми в дальнейшем и будут махать перед местными жителями", - резонно замечают авторы текста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что возведение скандального полигона, ставшего настоящим камнем преткновения между гражданами и местной властью, "заморожено" как минимум до 15 июня. С апреля в области поддерживается "бессрочный протест" против "заезжих" отходов. Активистов периодически арестовывают и штрафуют - причем на нешуточные суммы.