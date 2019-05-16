Главе управления "К" ФСБ РФ инкриминируют взятку в размере 850 тысяч долларов

Руководителю "банковского" (2-го) отдела управления "К" Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину инкриминируют получение взяток на сумму в 850 тысяч долларов за "действия или бездействие" в отношении некоей коммерческой структуры. Деньги силовик получал в течение двух лет.

Эти данные были оглашены судьей, который ведет процесс, Олегом Москвитиным во время заседания Московского окружного военного суда. Сегодня, 16 мая, рассматривается апелляция на арест Черкалина.

"В период с ноября 2013 года по февраль 2016 года получил взятки в виде денежных средств на сумму 850 тысяч долларов или более 52 млн рублей за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство", - цитирует Znak.com Москвитина.

Вместе с Черкалиным 25 апреля были задержаны двое бывших сотрудников 2-го отдела управления "К" СЭБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они были ранее отправлены под арест.

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