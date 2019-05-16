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Новости

13:10

Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан

фото ЗакС политика Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан

Официальный "глашатай" Кремля Дмитрий Песков, комментируя стычки горожан с полицией в Екатеринбурге, заявил, что силовое усмирение протестующих, а именно применение к ним слезоточивого газа, действие оправданное, передает "Интерфакс".

"Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации. В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения. [Это и] вызвало соответствующие действия силовых ведомств", - сообщил кремлевский чиновник.

Вместе с тем, отметил Песков, с протестующими "идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести".

14 мая на территории "раздора" в сквере в центре города задержали 26 горожан, днем позже - 33 человека. Региональная власть на уступки пока не идет.

Храм святой Екатерины обещают построить к 2023 году.

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15:35    
Когда этого брехуна будут таскать за усы, надеюсь, он вспомнит свое оправдание силового сценария.

13:52    
Собор будет строить ООО "Храм святой Екатерины". Оно принадлежит уральским миллиардерам Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну, хозяевам "Русской медной компании" (РМК) и "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). Раньше они позиционировали себя просто как меценаты, на чьи деньги будет построен храм. Но на самом деле всё немного сложнее. Власти Екатеринбурга и Свердловской области доверили (точнее, сдали в аренду, которую скоро можно будет продлить на 49 лет) этим меценатам огромный участок в центре города. И его застройка не ограничится храмом, парковкой и общественными пространствами. Это целый квартал, где построят огромный МФЦ высотой до 30 этажей с фитнес-центром и несколько жилых домов. Заодно планируется выкинуть несколько исторических зданий из списка объектов культурного наследия, потому что сейчас они мешают уважаемым бизнесменам зарабатывать.
https://pikabu.ru/story/ne_tolko_lish_khram_a_mnogoyetazhka_6705951

13:20    
Не должна РПЦ забирать парки, скверы идр. у российского народа, так как они являются крайне важной средой обитания для здоровой жизни горожан, особенно детей! Вот что непонятно зажравшимся попам и потакающим им властям???

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