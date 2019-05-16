Суд продолжит рассмотрение иска КРТИ к экс-директору ГЦУП Бакулину 4 июля

Арбитражный суд Санкт-Петербурга 16 мая провел очередное заседание по иску комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к бывшему директору СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП) Владиславу Бакулину. Дело продолжат рассматривать 4 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Судья отложил заседание для того, чтобы представитель комитета составил комментарии к своим требованиям. Иначе дело будет решено в пользу ответчика, намекнул судья.

Представители Бакулина на заседании 16 мая ходатайствовали о прекращении рассмотрения дела, так как ответчик больше не состоит в трудовых отношениях с комитетом. Судья это ходатайство не одобрил, также как и просьбу ответчика перевести заседание в закрытый режим.

Напомним, КРТИ обвинило Бакулина в необоснованной раздаче премий во время его работы в ГЦУП. По данным ведомства, экс-директор ГЦУП потратил на премии более 20 млн рублей. Эту сумму комитет и требует взыскать с Бакулина. Он же настаивает на том, что премирование было обоснованным. В апреле 2019 года Бакулина сняли с должности.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.