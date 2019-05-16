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14:25

Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

фото ЗакС политика Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

Депутаты нижней палаты Федерального собрания во втором чтении приняли проект закона, разрешающий голосовать на выборах и референдумах в регионах по месту пребывания, извещает "Росбалт".

Данное право получат граждане, у которых нет регистрации по месту жительства, однако имеется регистрация по месту пребывания - обязательно на территории соответствующего избирательного округа - не менее чем за три месяца до дня голосования. Для того, чтобы поучаствовать в электоральном событии, гражданин обязан будет подать в ТИК заявление о включении в список избирателей или участников референдума по месту нахождения.

Законопроектом также закрепляется порядок включения в списки избирателей граждан, работающих вахтовым методом. Это будет делаться по аналогии с избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) и т. д.

Между тем петербургское Законодательное собрание в ближайшее время рассмотрит инициативу о снижении муниципального фильтра с 10% до 5%. Изначально с данным предложением выступили депутаты Госдумы от КПРФ, однако их идея должный отклик среди коллег-парламентариев пока не нашла.

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