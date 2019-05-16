Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР

Министерство финансов полагает, что расходы на содержание государственных и силовых структур России, а именно МВД, Росгвардию, Следственный комитет, Генпрокуратуру, следует увеличить, говорится в проекте поправок к федеральному бюджету-2019, опубликованных на портале правовой информации. С документом ознакомился портал Finanz.ru.

Между тем финансовое ведомство находит резонным сокращение ежегодного трансферта Пенсионному фонду на 15,8 млрд рублей. В то же время траты на МВД (6 млрд), СК (2,8 млрд), Росгвардию (2 млрд) и прокуратуру (3,8 млрд) предлагается увеличить на 12,5 млрд рублей.

Содержание госаппарата, по мнению Минфина, должно возрасти на дополнительные 10,7 млрд рублей.

На поддержание экономического сектора планируют запросить еще 72,9 млрд рублей, на РЖД - 50 млрд рублей, на ЖКХ - 50 млрд рублей, на образование - 14 млрд рублей и на здравоохранение - 6,3 млрд рублей.