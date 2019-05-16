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15:09

Цакунов: Не в моем характере применять насилие

фото ЗакС политика Цакунов: Не в моем характере применять насилие

В Дзержинском районном суде Петербурга 16 мая закончилось рассмотрение дела 26-летнего Михаила Цакунова, обвиняемого в нападении на полицейского на петербургской акции “Он нам не царь” 5 мая 2018 года (ч.1 ст. 318 УК РФ).

По версии обвинения, молодой человек ударил полицейского Александра Сухарукова, когда тот пытался его задержать. В результате Сухаруков лишился зуба. Впоследствии судебная экспертиза подтвердила, что выбитый зуб был мертвым.

В своем последнем слове Цакунов заявил, что не наносил акцентированного удара и не стремился причинить боль полицейскому.

"Не в моем характере применять насилие вообще. Это подтверждается характеристиками, которые есть в материалах дела", - заявил обвиняемый.

Он допустил, что мог случайно задеть Сухарукова при задержании и извинился перед полицейским, если все было так. Гособвинитель Оксана Станкова запросила для Цакунова 2,5 года условно. Адвокаты Павел Ясман и Герман Параничев попросили его оправдать.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Цакунов сказал, что в случае условного срока ему, скорее всего, придется вернуться в родной город Шадринск Курганской области, поскольку петербургской прописки у него нет.

Сергей Еремеев

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