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Новости

15:25

Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

фото ЗакС политика Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

Свой анамнез российской власти, правящей страной в течение последних двадцати лет, представил лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг в интервью, данному YouTube-проекту "Ещенепознер". Он выделил главные качества, позволившие президенту Путину и его ближайшему окружению достичь высших позиций в государственной иерархии и бизнесе. Какие-либо очевидные человеческие достоинства в этот небольшой список он занести затруднился.

"Они оказались главным образом более хитрыми, поскольку смогли увидеть возможности там, где нормальный человеческий ум возможностей не увидел. Они оказались жестокими, беспринципными и циничными. Эти люди, все без исключения, научились перешагивать через людей", - описал он коллективный психотип.

По его строгому суждению, все достижения нынешней элиты - это "те судьбы, через которые она перешагнула". Апофеозом зла последних лет политик "назначил" так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий американцам усыновлять российских сирот. Впрочем, полагает Шлосберг, такой закон был вполне логичен и продиктован предыдущим "переступанием через других" в исполнении российской власти.

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17:59   Alekcandr Sokolenko   sapa6052@mail.ru
Переферийность маргинальной элиты ,даже аристократия России грешила вторичностью(еврокопия),а для "шарикова"  непреодолимым испытанием стала смена поколений,духовная нищета бюрократии(червей формализма) ,которая, не найдя своего Хозяина в стране ,нашла его за Бугром.

16:39    
16:01 Кроме последнего предложения можно со всем согласиться.

16:31    
Это закономерность. Когда в стране балаган - к власти приходят люди с погонами.

16:01    
Главнейший недостаток сегодняшней власти Путина-это социальное неравенство, просто пропасть между богачами и абсолютной массой населения России! Такого разрыва в доходах-накоплениях, уровне жизни в мире нигде нет!!! Эту пропасть в своё время и отменила Великая Октябрьская Социалистическая революция под руководством Ленина, а Сталин собственным примером, своей удивительной скромностью в быту и сверх принципиальной позицией пресекал любые попытки за счёт коррупции, мошенничества разбогатеть кому-либо в СССР!

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