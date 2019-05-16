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15:54

ФБК выпустил расследование, посвященное "заказчику" нового храма в Екатеринбурге

фото ЗакС политика ФБК выпустил расследование, посвященное "заказчику" нового храма в Екатеринбурге

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование, связанное с актуальным и злободневным событием - строительством храма в центре Екатеринбурга и борьбой с ним местных жителей. Как следует из текста Алексея Навального, будущий храм представляет собой нечто вроде "памятника", который сверхбогатая семья уральского бизнесмена Игоря Алтушкина намерена установить в свою честь. ФБК напоминает, что предприниматель занимает 25 место в списке самых богатых россиян по версии журнала Forbes и что у него налажены хорошие связи с крупнейшими отечественными политиками, включая президента Владимира Путина.

"Алтушкин щедро заносит деньги местной власти. Он финансировал избирательную кампанию губернатора Куйвашева, он финансировал городских единороссов, и в благодарность за эту помощь власти дали ему землю для строительства этого храма. Только вот они отдали ему чужое", - рассудил Навальный.

Далее следует фактология: расследователям удалось выяснить, что жена бизнесмена имеет подданство Великобритании и что у семьи имеется особняк в Лондоне стоимостью около 15 млн фунтов стерлингов по соседству с домом бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. Навальный также заостряет внимание читателей на демонстративной роскоши сына Алтушкина, который передвигается по дорогам на Lamborghini и демонстрирует в соцсетях покупку наушников, стоящих дороже 1 млн рублей.

"Если вы все-таки на самом деле верите в бога, то ему это не нравится", - пишет политик.

В конце поста он предложил Алтушкину построить храм в каком-нибудь другом месте Екатеринбурга.

Уличные протесты против застройки центрального сквера вспыхнули вечером 13 мая и быстро переросли в стычки с правоохранителями, что привело к задержаниям и арестам.

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