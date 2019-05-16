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16 мая, 16:19

"Россия будущего" Навального в девятый раз попытает удачу в Минюсте

фото ЗакС политика "Россия будущего" Навального в девятый раз попытает удачу в Минюсте

Основанная политиком Алексеем Навальным партия "Россия будущего" в девятый раз подала в Министерство юстиции документы для своей регистрации, рассказал "МБХ медиа" юрист Иван Жданов.

"Мы учли все предыдущие придирки, которые Минюст выдумывал для нашей партии. Мы учли весь наш опыт. Ничего супернового там нет. Есть председатель партии, раньше его не было, в прошлую подачу должности такой не было, потому что в тот момент Навальный находился под арестом. На этот раз мы вернули эту должность. Количество региональных отделений у нас всегда более-менее стабильно, 55−57, в этот раз 56 мы подали", - поделился Жданов.

Отметим, ранее у партии Навального было название "Партия прогресса". Он пытался зарегистрировать ее с 2014 года, однако Минюст всё время ему отказывал. В марте 2018 года ведомство зарегистрировало другую "Партию прогресса" - бывшую "Гражданскую позицию". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала партию "двойником" и уверила, что сторонники политика не имеют к ней никакого отношения.

В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста в регистрации партии. Апелляция, поданная соратниками политика в Мосгорсуд, успехом не увенчалась: суд второй инстанции подтвердил законность решения первой. Тогда Жданов заявлял, что намерен дойти до Европейского суда по правам человека, и шутил, что там дело будет называться "Россия будущего" против России".

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