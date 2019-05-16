Путин предложил поинтересоваться у екатеринбуржцев, нужен ли им храм

Владимир Путин проявил личную осведомленность по вопросу о происходящем в Екатеринбурге, где уже не первый день местные жители продолжают протестовать против возведения ещё одного храма в центре города. Глава государства предложил провести повсеместный соцопрос и поинтересоваться у горожан, нужна ли им очередная церковь в центральном сквере.

"Если речь о жителях этого района, а не о записных активистах, приехавших из Москвы пошуметь и попиариться, то их мнение, конечно, нужно учесть. Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте", - цитирует "Дождь" заявление Путина, сделанное в рамках медиафорума "Правда и справедливость".

13 мая в столице Свердловской области начались столкновения манифестантов с представителями силовых структур. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков полагает силовой сценарий разгона протестующих резонным.

Всего на акции гражданского несогласия за несколько дней были задержаны 98 человек.