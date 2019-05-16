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16 мая, 16:52

УФАС не смутили жалобы на аукцион "Пассажиравтотранса"

фото ЗакС политика УФАС не смутили жалобы на аукцион "Пассажиравтотранса"

Петербургские антимонопольщики проанализировали жалобу ООО "Авто" на аукцион, проводимый государственным унитарным предприятием "Пассажиравтотранс", которое закупает автобусы на 760 млн рублей, сообщается на сайте контрольного ведомства.

По версии заявителя, в ходе торгов документация для поставки автобусов "Волгабас", "ЛиАЗ" и "МАЗ" в части характеристик тормозной системы была отредактирована таким образом, что ей в конечном счете смогли соответствовать только машины, предоставляемые фирмой "Волгабас".

Эти сведения сотрудники УФАС признали не соответствующими действительности: до соревнования допустили трех участников, и автобусы двух производителей полностью удовлетворяют предъявленным требованиям.

Таким образом, жалобу ООО "Авто" признали необоснованной и несостоятельной.

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