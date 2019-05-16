Полицейский наведался к Врански домой и расспросил его семью о готовящихся акциях протеста

Представитель правоохранительных органов посетил дом, в котором живет лидер градозащитного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, и порасспрашивал его соседей и членов семьи о том, не известно ли им ничего о готовящихся акциях протеста, передает "МБХ Медиа".

Сначала полицейский побеседовал с местным управдомом. Не получив от него полезной информации ни о Врански, ни о манифестах, правоохранитель пошел в своем стремлении дальше.

"Не добившись ничего, он поехал к моей теще, стал спрашивать обо мне и жене. Я оставил заявку на 112, где сообщил о нарушении - пусть присылают повестку, а не ходят по подъезду в поисках меня, моей матери и жены", - рассказал градозащитник изданию.

Уже после Врански позвонил сотрудник РУВД Кировского района Андрей Никитин и сделал аналогичный запрос: "Проводит ли „Красивый Петербург“ проводит какие-нибудь акции?". Активист известил его о том, что готов дискутировать на заданную тему только после того, как придет повестка.

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