Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16 мая, 17:42

Екатеринбургская мэрия готова опросить граждан относительно нового храма

фото ЗакС политика Екатеринбургская мэрия готова опросить граждан относительно нового храма

После того, как президент Владимир Путин выступил с идеей разрешить конфликт вокруг строительства храма между екатеринбургскими властями и жителями путем опроса общественного мнения, представители городской мэрии оперативно поддержали эту идею. На замглавы Екатеринбурга Екатерину Куземку ссылается "Интерфакс".

"Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее",  заявила женщина.

По ее субъективным оценкам, выступающие против строительства - в меньшинстве, а большая часть жителей относится к проблеме индифферентно.

"Бои" активистов и правоохранительных органов возле закладного камня будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Применялся даже слезоточивый газ. В настоящий момент задержано 70 активистов. Уличные акции на одном и том же месте проходят каждый вечер.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16 мая, 22:54    
Уничтожать сквер надо? Такой опрос? а Храм там построят, или что еще-это вторично...

16 мая, 18:04    
В России 50% населения - это атеисты, 20% - мусульмане, буддисты, иудеи идр. 30%-православные христиане, а церквей настроили, как будто все россияне-православные...Власть и РПЦ с ума сошли!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16 мая, 20:54 Ройзман: Ничего нельзя строить в существующих скверах и парках   3

16 мая, 20:21 В Петербурге прошел пикет против сноса Института бумажной промышленности   2

16 мая, 19:58 Невзоров восхитился протестами екатеринбуржцев против строительства церкви   2

16 мая, 19:36 Доход главы комитета по предпринимательству Качаева составил 3 млн рублей   1

16 мая, 19:34 Анохин хочет законодательно запретить депутатам летать в командировки бизнес-классом   4

16 мая, 19:27 Экологи обеспокоены тем, что в Янино завалили мусором магистральный газопровод   1

16 мая, 18:58 В России создадут "Дом народов"   1

16 мая, 18:25 В 2020 году Петрозаводск будет носить титул "библиотечной столицы"

16 мая, 18:20 "Вы убьете себя": правозащитники призвали Шестуна прекратить голодовку

16 мая, 18:15 Глава Красносельского района не опубликовал данные о своих доходах

16 мая, 17:59 Госдума поддержала "смягчающие" поправки Турчака к законодательству об МСУ   1

16 мая, 17:53 Чиновники застали врасплох нелегалов, сгружавших в Красногвардейском районе мусор

16 мая, 17:42 Екатеринбургская мэрия готова опросить граждан относительно нового храма   2

16 мая, 17:20 Полицейский наведался к Врански домой и расспросил его семью о готовящихся акциях протеста

16 мая, 16:52 УФАС не смутили жалобы на аукцион "Пассажиравтотранса"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.