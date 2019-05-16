Екатеринбургская мэрия готова опросить граждан относительно нового храма

После того, как президент Владимир Путин выступил с идеей разрешить конфликт вокруг строительства храма между екатеринбургскими властями и жителями путем опроса общественного мнения, представители городской мэрии оперативно поддержали эту идею. На замглавы Екатеринбурга Екатерину Куземку ссылается "Интерфакс".

"Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее", заявила женщина.

По ее субъективным оценкам, выступающие против строительства - в меньшинстве, а большая часть жителей относится к проблеме индифферентно.

"Бои" активистов и правоохранительных органов возле закладного камня будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Применялся даже слезоточивый газ. В настоящий момент задержано 70 активистов. Уличные акции на одном и том же месте проходят каждый вечер.