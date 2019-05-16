Чиновники застали врасплох нелегалов, сгружавших в Красногвардейском районе мусор

Сотрудники петербургского комитета по природопользованию пресекли деятельность незаконной свалки в Красногвардейском районе. Причастные к несанкционированному деянию граждане получили административные штрафы. Также были изъяты имевшиеся в их распоряжении "Газели".

На руках у нарушителей не было никакой документации, которая бы подтверждала, что отходы складируются на одном из городских пустырей легально, при этом деятельность носила организованный характер.

"Из привезенного мусора выбирались ценные компоненты, остальное оставалось на свалке. На въезде на свалку была смонтирована будка. Все три задержанных автомобиля принадлежат одному владельцу, которого ранее инспекторы комитета дважды привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения", - говорится в послании комитета.

Проведенный анализ мусорного содержимого выявил наличие в нем опасных отходов - ртути, батареек, автопокрышек и прочей ветоши.

Против хозяина "Газелей" возбуждены административные дела по факту несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований.