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16 мая, 17:59

Госдума поддержала "смягчающие" поправки Турчака к законодательству об МСУ

фото ЗакС политика Госдума поддержала "смягчающие" поправки Турчака к законодательству об МСУ

Большинством голосов депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, который предложил защитить муниципалов от лишения полномочий за недостоверные декларации о доходах, сообщили в пресс-службе "Единой России". Предлагаются, пока без уточнений, некоторые альтернативные "меры воздействия" на провинившегося народных избранников на местах.

"По итогам проверки деклараций известны случаи массового сложения полномочий муниципальных депутатов, что попросту парализует работу органов местного самоуправления", - выразил свою позицию единоросс при обсуждении инициативы.

Поправки, по его оптимистичному предположению, должны повысить престиж и популярность работы в сфере местного самоуправления.

Тем не менее, в случае серьезных коррупционных нарушений Турчак считает обоснованным такую меру наказания, как сдача депутатом мандата.

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16 мая, 22:52    
Черного кабеля не отмоешь добела... А разве для каждой группы людей должны быть свои законы?
Не задекларировал доход , значит верить такому депутату нельзя, пусть освобождает место...

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