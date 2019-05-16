Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16 мая, 18:15

Глава Красносельского района не опубликовал данные о своих доходах

фото ЗакС политика Глава Красносельского района не опубликовал данные о своих доходах

Администрация Красносельского района опубликовала данные о доходах своих сотрудников за 2018 год. Сведений о главе администрации Олега Фадеенко в документе нет. Он занял свою должность в феврале 2019 года.

Также не представлены данные о доходах заместителя главы района Алексея Миронова. Но в отчете все же есть информация по его коллегам.

Доход заместителя руководителя района Марины Головиной практически не изменился. Он вырос на 35 тысяч рублей до 1,8 млн рублей. Перечень собственности Головиной остался прежним: квартира, два дома, два земельных участка, а также  машины Volvo S40 и Honda Civic. В пользовании у заместителя находится ещё одна квартира.

Вырос доход и другого заместителя Владислава Гудз – на 210 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Владеет он только автомобилем Citroen C5. В пользовании Гудза квартира на 162 кв.м.

Больше всех среди заместителей заработал Игорь Сушков – 2 млн рублей. Из имущества у Сушкова автомобиль Skoda Octavia и квартира на 87,4 кв.м. Пользуется он квартирой супруги на 72 кв.м. Также супруга Сушкова владеет Volkswagen Beetle и пользуется квартирой мужа и земельным участком. Доход жены замглавы за год вырос на 885 тысяч рублей и составил 2,7 млн рублей. 

Самый большой доход среди сотрудников комитета у главного бухгалтера Алексея Русиева – 12 млн рублей. Сумма больше дохода за 2017 год на 11 млн рублей. Русиев купил квартиру на 83,7 кв.м. Согласно декларации, у него, супруги и трех детей равные доли в этой квартире. Также главный бухгалтер поменял автомобиль: раньше он ездил на Skoda Roomster, а теперь на KIA UM Sorento. В документе указано, что квартира куплена на жилищную субсидию, материнский капитал, кредит и собственные средства. А на автомобиль ушли деньги с продажи прошлой машины и остатки жилищной субсидии. 

Меньше всех денег заработала специалист 1-й категории сектора социальной защиты ветеранов и инвалидов отдела социальной защиты населения Елена Русакова. Ее доход за 2018 год составил 1859 рублей. При этом, в собственности у нее автомобиль Mazda CX-5, квартира на 51,7 кв.м и машиноместо. Также Русакова вместе с несовершеннолетним ребенком пользуются квартирой на 67 кв.м.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16 мая, 20:54 Ройзман: Ничего нельзя строить в существующих скверах и парках   3

16 мая, 20:21 В Петербурге прошел пикет против сноса Института бумажной промышленности   2

16 мая, 19:58 Невзоров восхитился протестами екатеринбуржцев против строительства церкви   2

16 мая, 19:36 Доход главы комитета по предпринимательству Качаева составил 3 млн рублей   1

16 мая, 19:34 Анохин хочет законодательно запретить депутатам летать в командировки бизнес-классом   4

16 мая, 19:27 Экологи обеспокоены тем, что в Янино завалили мусором магистральный газопровод   1

16 мая, 18:58 В России создадут "Дом народов"   1

16 мая, 18:25 В 2020 году Петрозаводск будет носить титул "библиотечной столицы"

16 мая, 18:20 "Вы убьете себя": правозащитники призвали Шестуна прекратить голодовку

16 мая, 18:15 Глава Красносельского района не опубликовал данные о своих доходах

16 мая, 17:59 Госдума поддержала "смягчающие" поправки Турчака к законодательству об МСУ   1

16 мая, 17:53 Чиновники застали врасплох нелегалов, сгружавших в Красногвардейском районе мусор

16 мая, 17:42 Екатеринбургская мэрия готова опросить граждан относительно нового храма   2

16 мая, 17:20 Полицейский наведался к Врански домой и расспросил его семью о готовящихся акциях протеста

16 мая, 16:52 УФАС не смутили жалобы на аукцион "Пассажиравтотранса"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.