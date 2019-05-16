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16 мая, 18:25

В 2020 году Петрозаводск будет носить титул "библиотечной столицы"

фото ЗакС политика В 2020 году Петрозаводск будет носить титул "библиотечной столицы"

Статус "библиотечной столицы России" в 2020 году перейдет от Тулы к Петрозаводску, что совпадет с торжествами по случаю столетия основания республики Карелия, пишет ТАСС. Из решения следует также то, что в следующем году столица республики примет Всероссийский библиотечный конгресс.

"Думаю, что программа у нас будет насыщенная", - предположила замминистра культуры республики Карелия Варвара Лебедева.

В знак преемственности "титула" библиотечной столицы тульские чиновники передали в дар Петрозаводску один из символов своего города - самовар.

По словам председателя Российской библиотечной ассоциации, Михаила Афанасьева, в столице Карелии, как и во многих других российских городах, до сих пор не решена проблема с разделением ответственности разных ветвей власти за пополнение библиотек, и решать ее необходимо, причем в ближайшее время.

"Вторая задача - сделать каждую библиотеку точкой входа, где читатель смог бы получить информацию из любого источника, будь то мировые библиотеки или другие ресурсы в интернете. Это требует и технологических решений, и перестройки работы самих библиотек", - рассказал он.

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