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16 мая, 18:58

В России создадут "Дом народов"

фото ЗакС политика В России создадут "Дом народов"

На совещании, посвященном национальной политике в Северо-западном федеральном округе с участием высокопоставленных чиновников, объявили об идее создания общероссийского Дома народов, которую выдвинул федеральный центр, сообщает ТАСС. Планируется также внедрить систему материального обеспечения национально-культурных объединений. Обе идеи огласил замглавы президентской администрации, курирующий национальную политику, Магомедсалам Магомедов.

По мысли чиновника, все предлагаемое - полезные практики, которые должны будут использоваться "в целях снижения рисков использования этнических объединений в деструктивных целях".

На том же мероприятии ранее Магомедов рассказал его участникам о том, что в составе СЗФО больше всего удовлетворения от состояния межнациональных отношений испытывают жители республики Коми и Ненецкого автономного округа.

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16 мая, 22:47    
Несколько пансионатов для пожилых людей, детский сад и поликлинику лучше за эти деньги построить.
Вот когда обустроите Россию, тогда на остатки денег стройте свой   Дом народов -это чтобы болтовней заниматься.

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