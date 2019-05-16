Экологи обеспокоены тем, что в Янино завалили мусором магистральный газопровод

Свалка в Янино под Петербургом, на которую годами жаловались экоактивисты из организации "Зеленый фронт", стала еще масштабнее. Теперь мусором завалена значительная часть магистрального газопровода, и при неблагоприятном стечении обстоятельств могут произойти возгорание и взрыв, о чем сообщает ресурс "МБХ Медиа".

Несмотря на то, что в марте активистов профильное надзорное ведомство заверило в том, что нарушители понесли административное наказание, по состоянию на 16 марта среди гор мусора свободно перемещаются бульдозеры. Несчастный техногенный случай чреват тем, что от газа окажется отрезанной вся Ленинградская область.

Потенциальную угрозу взрыва газопровода в Янино "Зеленый фронт" выявил почти год назад, однако, по словам его руководителя, Сергея Виноградова, "воз и ныне там".